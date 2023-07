"Con te possiamo vincere ancora" gli amici napoletani videochiamano Osimhen: la reazione della punta

Calcio Napoli - La vicenda Victor Osimhen resta sempre tra le più attenzionate in queste settimane. Il discorso prolungamento di contratto con il Napoli resta in fase di stallo e nel frattempo si aspettano offerte da 180 milioni cash per convincere De Laurentiis ad intavolare una trattativa reale per la cessione della punta che, come si legge su Il Mattino, non ha smesso di sentirsi con i suoi amici napoletani in questo periodo in cui si trova in Nigeria.

Victor Osimhen

Rinnovo di contratto Osimhen con il Napoli

Come si legge su Il Mattino, gli amici napoletani di Osimhen non fanno altro che ripetergli in continuazione "Se resti qui possiamo vincere la Champions" oppure "Con te possiamo vincere ancora". Frasi forti ed anche d'amore per convincere il numero 9 a non farsi ammaliare da offerte choc da Premier League o Real Madrid o PSG. Osimhen, sottolinea Il Mattino, a queste frasi ci pensa ogni giorno. Nei suoi occhi ha ancora impresse le immagini di festa dopo lo scudetto ed in cuor suo immagina cosa potrebbe accadere in caso di Champions.