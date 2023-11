Osimhen-Napoli, Gazzetta: ADL vuole riprovarci, ma il rinnovo ormai è complicato. Si va verso l'addio a fine stagione

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli farà ancora un altro tentativo per raggiungere un accordo con l'attaccante Victor Osimhen il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2025. Stando a quanto si legge sul quotidiano, è però probabile che le parti decidano di dirsi addio al termine di questa stagione.

Osimhen resta a Napoli?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: