Contratto Osimhen-Napoli, Repubblica: cifre a salire nei prossimi due anni! Bonus e premi, ecco quanto sta guadagnando il nigeriano

Notizie Napoli calcio. Osimhen è uno dei nomi caldi nel calciomercato del Napoli. Sul centravanti nigeriano c'è il pressing di diverse squadre, specialmente dalla Premier League dove Manchester United, Arsenal e Newcastle hanno messo gli occhi sul giocatore azzurro.

Proprio di Osimhen e del suo contratto con la SSC Napoli di De Laurentiis ha parlato l'edizione odierna di Repubblica. Il quotidiano ha pubblicato un focus dettagliato sull'accordo tra il centravanti ed il club: dall'uso dei social network fino alla cessione dei diritti d'immagine, terminando poi con l'ingaggio ed i premi che spettano all'ex Lille:

Il suo contratto prevede una retribuzione fissa di 4 milioni di euro fino al 30 giugno 2022. Per le prossime due stagioni invece guadagnerà 4,25 milioni netti e 4,5 nell’ultima. In più, al 10 febbraio 2021 ha incassato un corrispettivo una tantum di 672.736 euro. A tutto questo bisogna aggiungere i bonus: nella prima stagione non ne ha incassati. In questa beneficerà certamente dei 260.300 euro per l’accesso alla fase a gironi della Champions League. Se poi raggiungesse quota 20 gol potrebbe incassare altri 130.150 euro, altrettanti a quota 25 e ancora la stessa cifra raggiunta quota 30.