Nuovo assalto Newcastle per Osimhen, Il Roma: la risposta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen arriva da un'ottima stagione con la maglia del Napoli, la sua seconda. Nonostante qualche contrattempo legato agli infortuni, il centravanti nigeriano ha portato il suo fondamentale contributo per l'arrivo in Champions League. Le sue prestazioni hanno ingolosito diversi club europei.

Osimhen Napoli calciomercato

Osimhen-Newcastle, risposta di De Laurentiis

Uno dei club maggiormente interessati ad Osimhen è ancora il Newcastle, che già a gennaio si vide rifiutata un'offerta per arrivare al nigeriano ed a Fabian. L'edizione odierna de Il Roma riporta che il club di Premier League sarebbe tornato alla carica per il centravanti partenopeo: tentativo destinato ad andare a vuoto, secondo il quotidiano, perchè De Laurentiis avrebbe ribadito che per almeno un'altra stagione Osimhen resterà a Napoli.