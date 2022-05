Osimhen-Napoli, c'è una deadline per la sua cessione: De Laurentiis ha una certezza

Calciomercato Napoli. Osimhen-Napoli, l'avventura dovrebbe continuare. Vero che le strade del calciomercato sono infinite, ma ad oggi si ha la sensazione che il nigeriano possa restare in azzurro anche la prossima stagione. Il contratto è ancora lungo, guadagna bene e la richiesta di De Laurentiis per cederlo equivale ad una cifra faraonica.

Per questo motivo di Osimhen ne ha parlato La Gazzetta dello Sport, che ha svelato come ci sia una data indicativa come ultimatum per la possibile cessione del centravanti di Spalletti:

Una dose più intensa di ferie e prossimo appuntamento ufficiale già in agenda: venerdì 8 luglio. Ovvero, il giorno della partenza del Napoli per il Trentino, per la Val di Sole. Per il ritiro. Allo stato attuale Osi è il centravanti della squadra, il frontman di un attacco che, come ha detto De Laurentiis, nelle ultime due stagioni è andato a intermittenza a causa degli infortuni.

De Laurentiis ha fissato a 110 milioni di euro il prezzo di partenza del solo Osimhen. Il club, insomma, resta in attesa e per il momento esclude che i corteggiatori interessati abbiano recapitato proposte interessanti. E pian piano il tempo passa: l'8 luglio non è vicino, per carità, ma neanche poi così lontano.