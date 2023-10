Osimhen Napoli: anche l'agente Calenda stupito dalle parole di De Laurentiis, aspettava una chiamata

Osimhen Napoli, sembra arrivato il momento della rottura. L'agente del bomber nigeriano è rimasto stupito dalle parole del presidente del Napoli che è uscito ancora una volta in modo inaspettato con delle dichiarazioni forti.

Napoli - Come riportato da Il Mattino, anche l'agente Calenda, manager di Osimhen, è rimasto stupito dalle parole di De Laurentiis, perché anche lui era in attesa di una chiamata dal club per trovarsi e discutere del nuovo contratto. Niente rinnovo quindi visto quello che è uscito fuori, ora le parti si ritrovano a chilometri di distanza. Ora è arrivata l'ennesima frecciatina da parte del club, rendendo il rapporto ancora più difficile.