Nessuno come Osimhen in questo 2023: c'è un record assoluto per il nigeriano

Notizie Napoli calcio - Osimhen continua a trascinare il Napoli a suon di gol (ben 10 nelle ultime 8 giornate) ed è arrivato a 21 centri considerando Campionato e Champions League (19+2). Numeri da record che permettono al nigeriano di insediarsi nell'Olimpo dei bomber stagionali.

Osimhen, 2023 da record

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport che trovate oggi in edicola, Osimhen è il primo giocatore ad andare in doppia cifra in questo 2023 nei cinque tornei maggiori d’Europa (10 gol) e il secondo per media realizzativa alle spalle di Haaland.