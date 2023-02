Osimhen mette lo Spezia nel mirino, ci sono due record che può raggiungere oggi

La prima doppietta non si scorda mai. E Victor Osimhen quella del battesimo italiano la realizzò proprio al Picco, quasi due anni fa, l’8 maggio 2021. Spezia gli porta bene, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Osimhen mette lo Spezia nel mirino

Oggi dovesse segnare, raggiungerà il suo record personale di gol in Serie A, quota 15. In Liguria ha già segnato 6 gol, peraltro, e Osimhen segna da quattro gare consecutive in campionato, come capitato a novembre e nella primavera 2021. La cinquina gli manca, e oggi può raggiungere un altro piccolo record.

