Osimhen-Mertens, Repubblica: c’è differenza tra un falso nueve come il belga e un numero nove vero come il nigeriano...

Ultime notizie Napoli - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha dato la sensazione di essere pronto per riprendersi un posto tra i titolari già dopodomani con la Sampdoria. Ne parla Repubblica.

"La squadra ha tratto benefici della presenza di un energico punto di riferimento, su cui i compagni si sono appoggiati per arrivare con più frequenza nel cuore della difesa avversaria: al contrario di quanto era capitato con Mertens. C’è differenza tra un falso nueve come il belga e un numero nove vero come il nigeriano, che ha tutte le potenzialità necessarie per diventare l’asso della manica del Napoli nella volata per la Champions. Gattuso è il primo a saperlo e non a caso aveva deciso già nella scorsa estate di costruire la squadra su Osimhen"