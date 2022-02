Osimhen ritrova il Venezia dopo l'espulsione, ha un obiettivo preciso con la nuova maschera

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito a Venezia-Napoli di domani pomeriggio, in particolare sulla nuova maschera protettiva di Osimhen, come anticipato da CalcioNapoli24 in esclusiva:

Nuova maschera Osimhen

"A.A.A. prodezze cercansi. E il primo della lista è Victor Osimhen, che ieri ha ricevuto dall’ortopedia Ruggiero una nuova mascherina protettiva, in carbonio, più leggera della precedente. Migliora pure la visibilità e nel mirino non può che esserci la porta del Venezia. Osimhen si è limitato ad un laconico «Good» nello spogliatoio prima di provarla nel corso dell’allenamento.

Gli piace e vuole esibirla dal primo minuto per provare a recuperare il tempo perduto a causa dell’infortunio. Non segna addirittura da 112 giorni: era il 17 ottobre e il numero 9 riuscì a risolvere una partita combattuta contro il Torino al Maradona. Vorrebbe interrompere il digiuno domani per candidarsi ad un ruolo da protagonista nel ciclo terribile di febbraio che può rilanciare le ambizioni del Napoli".