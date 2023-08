Osimhen-mania in Arabia Saudita: è il nome più cercato dai tifosi su internet!

Tutti pazzi per Victor Osimhen in Arabia Saudita! Con l'Al-Hilal disposto a tutto per portare l'attaccante del Napoli in patria, i tifosi locali si sono letteralmente innamorati di lui e non vedono l'ora di vederlo all'opera nel proprio campionato.

Ultime notizie. A dimostrazione dell'ossessione per Osimhen scoppiata in Arabia Saudita, oggi Il Mattino riporta i dati estratti da Google Trends, che dimostrano la frequenza con la quale le persone cercano il nome di Victor sui motori di ricerca Google. Si scopre così che il nome di Victor Osimhen ha subito un netto incremento di ricerca, con un picco raggiunto tra il 4 e il 5 agosto.

E non è un caso che il tetto massimo di ricerche sia stato raggiunto proprio nella regione urbana di Ryad, la capitale saudita, città della squadra Al-Hilal. Altro dato interessante è rappresentato dalle ricerche correlate, cioè le parole chiave associate al nome di Osimhen che le persone cercano su Google: si va dalla parola "Napoli" a parole del tipo "contratto", "carriera" oppure a siti web come "transfermarkt".