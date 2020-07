Osimhen, lo scopritore: "Ne avevo parlato con Juve ed Inter qualche anno fa: tesserare un 17enne extracomunitario non era semplice e non se ne fece nulla"

Ultimissime Napoli - Patrick Bastianelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Come ha scoperto il giovanissimo Osimhen?

"In Cile al Mondiale U17 aveva fatto gol in tutte le partite, dieci a fine torneo, eletto Scarpa d’Oro. A me era stato segnalato già prima. Si vedevano le caratteristiche che lo hanno portato a paragoni così importanti. Un ragazzo in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, con grande tecnica, elevazione e fisicità. E soprattutto vedeva la porta come pochi".

Poteva essere “derby d’Italia” per averlo?

"Esatto, va fatto un plauso allo scouting di Juve e Inter. Ne avevo parlato con Paratici e Ausilio: entrambi hanno apprezzato subito le qualità che poi ha confermato negli anni".

Cosa frenò la trattativa?

"Il ragazzo, appena 17enne e con passaporto da extracomunitario, non poteva essere tesserato subito e, quindi, per problemi burocratici l’affare non è andato in porto".