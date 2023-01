Napoli - Il Napoli è da scudetto e lo dimostra l'andamento di questa stagione: 53 punti su 60 che erano disponibili per la squadra di Spalletti che è quasi perfetta. Una stagione incredibile per la squadra che è trascinata dall'uomo copertina Victor Osimhen con i suoi 14 gol in campionato e da Simeone, che entra e cambia la partita con la Roma ancora una volta, facendosi trovare pronto ed essendo decisivo. La proiezione del Napoli è lo scudetto.