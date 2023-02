Osimhen-Kvaratskhelia sul podio delle coppie gol d'Europa: la classifica | FOTO

Calcio Napoli - 16 gol Osimhen e 8 Kvaratskhelia in campionato. I gemelli del gol del Napoli stanno portando sempre più in alto la squadra a suon di prestazioni davvero super. Il duo Osi-Kvara è tra i migliori d'Europa, i numeri d'altronde parlano chiaro. Davanti ai due del Napoli (24 gol in coppia) - tra le squadre in Champions - totalizzano di più soltanto Haaland-Foden al City (ma per merito del bomber, 25 gol più i 7 dell'inglese) oltre ovviamente a Mbappé e Neymar (13+12) che però hanno solo un gol in più dei due azzurri allenati da Luciano Spalletti.