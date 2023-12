Osimhen-Kvaratskhelia, l’ambo vincente di Mazzarri per un Napoli protagonista

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha bisogno di entrambi i gemelli del gol, Osimhen e Kvaratskhelia, per risalire pure in campionato e cominciare l’operazione rimonta in chiave quarto posto. Ne parla Repubblica.

Osimhen-Kvaratskhelia, l’ambo di Mazzarri

Osimhen e Kvara, il 9 e il 77. È l’ambo vincente per un Napoli nuovamente protagonista: