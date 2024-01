Osimhen Kvaratskhelia, guerre stellari! Da gemelli del gol a fratelli coltelli, altri problemi per il Napoli

Napoli - Problema interni che continuano in casa Napoli dopo la lite a distanza tra Osimhen e l'agente di Kvaratskhelia. Ora per la società diventa difficile gestire questa situazione. L'edizione de Il Mattin titola da "gemelli del gol" a "fratelli coltelli", ora il passo rischia di essere breve. Il tandem da gol stellare Victor Osimhen e Khivcha Kvaratskhelia potrebbe trasformarsi in "guerre stellari".