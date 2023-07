Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo aspettano, lunedì la prima sfilata da re dell’Italia del calcio

Calciomercato Napoli - Il grande protagonista dell’esordio del Napoli di Garcia con i dilettanti dell’Anaune Val di Non, battuti per 6-1 al cospetto di 1.600 spettatori felici, è stato lo scudetto: incastonato con stile, tra le Dolomiti.

“Squadra bozza di progetto, non giudicabile: troppo mista, piena di giovani e giovanotti che la cavalcata trionfale l’hanno osservata in tribuna oppure altrove. Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e tutti gli altri nazionali che hanno raggiunto il ritiro martedì hanno applaudito i compagni da spettatori dopo l’allenamento: la prima sfilata da re dell’Italia del calcio andrà in scena lunedì, in occasione della seconda amichevole del ciclo trentino con la Spal”