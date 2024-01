Osimhen-Kvaratskhelia: Di Lorenzo pronto a mediare con i senatori

Napoli - Risposta feroce di Victor Osimhen contro l'agente di Kvaratskhelia che ora rischia di alimentare lo stato di alta tensione oltre che di innescare una reazione a catena.

Cosa accadrà quando si ritroveranno Osimhen e Kvaratskhelia dopo questa lite? Il Mattino prova a fare una previsione di quello che sarà il possibile incontro dei due giocatori nello spogliatoio dopo il rientro del nigeriano dalla Coppa d'Africa:

Fin qui, il botta e risposta a distanza tra gli agenti e lo stesso Osimhen. E non è poco. A questo punto però la domanda sorge spontanea su cosa accadra tra Kvara e Osimhen. In mezzo c'è il Napoli. E poi ci sono i tifosi azzurri così come c'è la squadra che ha bisogno come il pane dei suoi due migliori talenti in attacco. Molto inciderà anche la mediazione dello spogliatoio e dei senatori del gruppo, con capitan Di Lorenzo in testa. Il tutto per tentare di salvare quello che resta di una stagione che gli azzurri hanno cominciato da campioni d'Italia e che hanno l'obbligo di chiudere portando con dignità quel tricolore sul petto che mancava da 33 anni a queste latitudini.