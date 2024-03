Osimhen-Kvaratskhelia, che coppia: 68 reti, 30 assist, 6 rigori e 104 azioni da gol

Ultime notizie. Focus sulla coppia Osimhen-Kvaratskhelia: oggi il Corriere del Mezzogiorno esamina i numeri dei due attaccanti del Napoli in vista della partita di Champions di domani sera a Barcellona. Insieme Osimhen e Kvaratskhelia hanno totalizzato a Napoli 68 gol, 30 assist, 6 rigori procurati e 104 azioni da gol potenziali dall'agosto del 2022 ad oggi.

Kvaratskhelia

Di lui il Corriere del Mezzogiorno ricorda la partita d'andata, quando fu sostituito da Lindstrom e non fece certo la sua miglior partita della stagione. Nel frattempo, però, Kvaratskhelia è tornato ai livelli di un tempo e si è reso protagonista di grandi prestazioni nelle ultime partite di campionato. Lo dicono anche i numeri: "è primo in Serie A per tiri totali e falli subiti". Da quando c'è Calzona in panchina, Kvaratskhelia ha alzato il suo baricentro medio in campo e acquisito consapevolezza, fiducia nel supporto della squadra alle sue giocate, ed è anche più efficace in fase difensiva.

Osimhen

Da parte sua Victor Osimhen ha già messo la firma sulla partita dell'andata. "Calzona lo sta gestendo, talvolta l’ha sostituito, nella programmazione degli allenamenti ha previsto talvolta il lavoro individuale in palestra per non sovraccaricare muscoli già stressati non solo dalle tante partite disputate ma anche dai cambiamenti climatici e di abitudini".