Osimhen in forte dubbio: chi ha scelto Calzona tra Simeone e Raspadori per Inter-Napoli

Chi sceglierà Calzona in caso di forfait di Osimhen in Inter-Napoli? L'allenatore del Napoli, prima di prendere una decisione definitiva su chi dovrà fungere da terminale offensivo allo stadio Meazza, vuole capire come sta Victor il quale stamattina in hotel farà il provino decisivo dove si capirà se sarà della partita oppure no. Tuttavia l'allenatore, in caso di assenza di Victor, dovrà decidere se puntare su Raspadori o Simeone.

Chi gioca al posto di Osimhen Inter Napoli

Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, se Osimhen darà risposte positive giocherà lui al centro dell'attacco. Viceversa, l'allenatore Francesco Calzona pare aver già scelto chi rimpiazzerà il centravanti nigeriano questa sera contro l'Inter. Il ballottaggio tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone l'ha vinto l'ex Sassuolo che quindi si piazzerebbe al centro del tridente offensivo. Chiaramente cambierà anche qualcosa in termini di palleggio perché Raspadori non ha le stesse caratteristiche tecniche di Osimhen.