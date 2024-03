Osimhen salta Inter-Napoli? Tuttosport annuncia: Victor sarà regolarmente convocato. Ha un conto in sospeso con i nerazzurri

Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli: l'attaccante ha avuto un affaticamento muscolare nella giornata di ieri. le sue condizioni sono dunque tutte da verificare nella seduta di allenamento odierna prima della partenza per Milano. L'edizione odierna di Tuttosport dà le ultime sulle condizioni del centravanti di Francesco Calzona.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del quotidiano Tuttosport in merito alle condizioni fisiche di Victor Osimhen per la gara di domani tra Inter e Napoli:

"Tranquilli, ci sarà. Victor Osimhen ha fatto scattare l’allarme ieri in tarda mattinata, quando sul sito ufficiale del Napoli è apparsa la notizia che aveva lavorato in disparte a causa di un problema muscolare. Un po’ poco per immaginare la sua assenza domani sera allo stadio Meazza, anche perchè non ha mai fatto gol ai nerazzurri nelle 6 precedenti apparizioni.

Ci terrebbe tanto a riuscirci, prima di scucirsi lo scudetto dalla maglietta e consegnarla nelle mani del team allenato da Simone Inzaghi. Anche se dovesse persistere questa leggera sofferenza muscolare, c’è da scommettere che Calzona al centro dell’attacco partenopeo sistemerà ancora Osimhen".