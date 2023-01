Osimhen è infermabile in Serie A: dopo l'Inter ha segnato a tutti nel 2023, battezzata anche la Roma

Napoli - Il Napoli va avanti in Serie A trascinato dai gol di Victor Osimhen che continua ad essere determinate. Il bomber nigeriano, in campionato, a parte l'Inter alla prima dopo le lunghe vacanze ha segnato a tutti nel 2023. Battezzata anche la Roma con un gol fantastico, ora è un trascinatore vero in campo in tutte le sue giocate.