Osimhen incollato alla Tv per seguire Napoli-Verona: ecco cosa ha fatto al gol di Kvara

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport ieri davanti al televisore a fare il tifo per il Napoli c'era anche Victor Osimhen il quale è ancora impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria. L'attaccante è esploso di gioia alla rete di Kvaratskhelia.

Napoli Verona 2 1

