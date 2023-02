Osimhen in vendita? Gazzetta annuncia: arriveranno offerte da oltre 100 milioni, Victor ha un desiderio

Calcio Napoli - I numeri di Victor Osimhen sono impressionanti. Con la rete di ieri contro la Cremonese sono 17 le marcature in 18 gare di serie A: praticamente una sentenza. E pensare che è stato fuori un mese per infortunio. Chiaro che il numero 9 del Napoli ora sia nel mirino di club di prima fascia assoluta ma De Laurentiis ha ribadito qualche giorno fa che il suo centravanti non è in vendita.

Osimhen incedibile

Anche se De Laurentiis ha ribadito che Victor non è in vendita la Gazzetta dello Sport anticipa che la prossima estate arriveranno offerte da 100 milioni e passa al Napoli per il cartellino el suo bomber: