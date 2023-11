Osimhen in gruppo? Gazzetta: se non avverte dolore può allenarsi con i compagni! Le ultime su Bergamo

Ultime notizie Napoli - Da qualche giorno l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha cominciato ad allenarsi anche sul prato e questo avvicina sempre di più il suo rientro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Fino a ieri tutto è filato liscio secondo il programma di recupero stilato per Victor Osimhen:

"Gli esami hanno dato sempre riscontri negativi, se stamattina non avvertirà dolore c’è la possibilità che affronti una parte dell’allenamento con i compagni. Aumentano le possibilità che venerdì Victor possa salire sul charter che porterà il Napoli a Bergamo per la ripresa del campionato sabato alle 18. Logico non potrà essere in condizione di giocare l’intera partita e dunque dovrebbe andare in panchina"