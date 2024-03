Osimhen in fortissimo dubbio per Inter-Napoli: cosa filtra da Castel Volturno

Victor Osimhen è in fortissimo dubbio per Inter-Napolidi domani. Reduce da una prestazione opaca in Champions League nella notte dell’eliminazione, il nigeriano rischia di saltare il big match del Meazza a causa di un affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box negli ultimi due giorni.

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, decisivo sarà il test finale di oggi a Castel Volturno: da lì si deciderà se partirà o meno con la squadra in direzione Milano. Se non dovesse farcela il cambio naturale sembrerebb riguardare Giovanni Simeone.