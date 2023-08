Napoli - Osimhen prende tutto con il Napoli, vuole ancora lo scudetto e un sogno chiamato Champions. C'è poi la Coppa Italia e la Supercoppa italiana: questo il poker di obiettivi dell'attaccante nigeriano che andrà a giocare poi a gennaio la Coppa d’Africa e dovrà saper gestire la situazione rinnovo con ADL. Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo metodo sta nel gol perché Osimhen fa la differenza come pochi al mondo in questo momento. Immarcabile, a tratti implacabile.