Osimhen è il 15° marcatore più prolifico della storia del Napoli: superato Lavezzi

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen sta disputando una stagione incredibile con il Napoli: dopo la rete realizzata all'Empoli, l'attuale capocannoniere della Serie A è arrivato a quota 19 gol in campionato, avendone segnati ben 10 nelle ultime 8 partite.

Classifica marcatori Napoli, Osimhen 15°

Osimhen, come detto, è arrivato a 19 gol in 20 presenze collezionate in Serie A in questa stagione, 21 in 25 comprese le coppe. Per lui si sono spalancate le porte del 15º posto nella classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi con 49 reti in 87 partite. Superato Lavezzi, il Pocho che ha detto 48, e ora nel mirino c’è Jeppson a quota 51.