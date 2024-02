Osimhen ha saltato un campionato intero con il Napoli in quattro anni! Ma senza di lui non si segna, le cifre

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen è mancato tanto al Napoli, come racconta Tuttosport.

Osimhen veva lasciato il Napoli dopo l’espulsione patita nel match contro la Roma il 23 dicembre:

“Settimo posto e 4 punti di distacco dal quarto, la ritrova al nono con 7 di distacco. Senza di lui il Napoli ha segnato solo 7 gol in 8 partite, ha ottenuto 8 punti in campionato e ha battuto la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa. Quest’anno ha saltato 14 partite che diventano 58 nei 4 anni al Napoli. Considerando solo la Serie A, sono 40 le partite saltate, cioè out per un intero campionato”