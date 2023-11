Osimhen e Zielinski verso il forfait contro l'Atalanta: gli aggiornamenti

Osimhen convocato per Atalanta-Napoli? Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, è difficile che possa accadere: al momento, più probabile il suo ritorno in panchina a Madrid. Il piano di recupero è lento, assai prudente: difficile che riesca a essere convocato per Bergamo.

La tonsillite di Zielinski invece non va sottovaluta e infatti Canonico e il suo staff non lo stanno facendo. Riposo assoluto e anche per il polacco, uno dei punti fermi del Napoli di Spalletti e Garcia, si va verso il forfeit nella gara con l’Atalanta. O, al massimo, una presenza in panchina. Insomma, due brutte notizie per l'esordio di Mazzarri.