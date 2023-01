Osimhen e Minjae ceduti in estate dal Napoli? Tuttosport: il club può incassare questa cifra da capogiro

Calciomercato Napoli - Osimhen e Minjae saranno sicuramente i pezzi pregiati della prossima sessione di mercato. Su di loro ci sono già gli occhi delle maggiori big d'Europa pronte a dare vita ad una vera e propria asta per aggiudicarsi i due pilastri della formazione allenata da Luciano Spalletti. Tuttosport prova a quantificare quanto il napoli ptorebbe incassare dalle due cessioni. . Su di loro ci sono già gli occhi delle maggiori big d'Europa pronte a dare vita ad una vera e propria asta per aggiudicarsi i due pilastri della formazione allenata da Luciano Spalletti. Tuttosport prova a quantificare quanto il napoli ptorebbe incassare dalle due cessioni.

Come si legge su Tuttosport, il Manchester United è interessato al capocannoniere della serie A, ma sarà costoso portarlo via da Napoli. La base d’asta non sarà inferiore ai 120 milioni di euro, nella convinzione che altri club potrebbero investire una somma anche superiore. Idem per il difensore coreano, titolare di una clausola rescissoria variabile, dai 50 agli 80 milioni di euro. A conti fatti, evidenzia il quotidiano torinese, il Napoli portebbe intascare qualcosa come 200 milioni.