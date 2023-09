Osimhen e Kvaratskhelia vogliono tornare a divertirsi: ecco chi li aiuterà

Napoli - Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia non vivono un momento positivo con il Napoli. Dopo ciò che è accaduto la passata stagione, adesso c'è una sensazione opposta per entrambi che hanno già fatto scoppiare diversi casi col nuovo allenatore Rudi Garcia. I due gemelli del gol vogliono riprendere a divertirsi, sanno come si fa e non avranno perso le vecchie e sane abitudini. Li aiuterà una squadra in questo.