Osimhen e Kvaratskhelia show, Il Mattino: i 90' più belli post-Spalletti, dicano una cosa ai loro procuratori

Ultime notizie SSC Napoli - Tornano irresistibili Osimhen e Kvaratskhelia. Sono la coppia d'oro del Napoli e sono quelli che fanno le fortune degli uomini in panchina come raccontal’edizione odierna de Il Mattino.

Osimhen e Kvaratskhelia insieme si completano:

“I difensori finiscono come sotto a un rullo al loro cospetto, come quando s'infila la pasta nella macchina per fare le tagliatelle specialità della zona. I due ricordano al mondo chi sono, hanno vissuto i novanta minuti più belli da quando Spalletti è andato via. Quel che conta è che ora pensino solo al Napoli, da qui a maggio. E lo dicano pure ai loro procuratori: c'è tempo per i rinnovi e per cercare un nuovo inizio altrove”