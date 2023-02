Osimhen e Kvaratskhelia sfidano l'Europa, hanno un obiettivo

Canta Napoli, perchè i 15 punti di vantaggio sono il record nell’era dei tre punti (il precedente: l’Inter nel 2006-07 aveva 11 punti sulla Roma). Al Maradona il calcio è gioia, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

In periodo di festival, la canzone che cantano Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia è: “Siamo la coppia più bella del mondo”.

"Quando la cantavano Celentano e Mori non erano nemmeno nati. Ma rende il concetto, perché a una settimana dalla sfida di Francoforte contro l’Eintracht i gemelli diversi in azzurro lanciano la sfida all’Europa. Vogliono essere loro i più forti - non solo belli - nel reame chiamato Champions"