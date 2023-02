Osimhen e Kvaratskhelia, la coppia più bella del mondo! CdM: "Consigli quasi incredulo"

"Osimhen e Kvaratskhelia sono la coppia più bella del mondo". Stamattina il Corriere del Mezzogiorno esalta il tandem offensivo del Napoli, citando la famosissima canzone di Celentano e Claudia Mori. "I numeri parlano per loro - scrive il CdM - Sono sempre loro due a trascinare al Napoli nella sfida contro il Sassuolo, vinta 2-0, con due reti di straordinaria bellezza, entrambe nel primo tempo".

Il quotidiano poi si sofferma sui due gol: "Il georgiano prende palla nella zona centrale della sua metà campo e se ne va in verticale palla al piede verso la porta del Sassuolo saltando due avversari e fulminando con il destro Consigli". Osimhen, invece: "si libera di due marcatori che lo stavano stringendo in sandwich, si defila verso destra e da posizione quasi impossibile mette con violenza la palla sul palo di un Consigli quasi incredulo per la giocata dell'avversario".