Osimhen e Kvaratskhelia incontenibili: 29 gol e 18 assist in due, tutti i dati

Napoli - Osimhen e Kvaratskhelia continuano a fare show con il Napoli e i numeri parlano chiaro: 29 gol e 18 assist in due (18 gol e 4 assist per il nigeriano, 11 reti e 14 assist del georgiano). Una roba fuori dal comune per i due azzurri che stanno trascinando il Napoli in Serie A e in Europa. Infatti, in campionato Osimhen ha segnato 17 gol e servito 4 assist (in Champions solo 3 presenze perché infortunato), mentre Kvaratskhelia è già a 9 gol e 11 assist al suo primo anno in Italia. Per questo motivo anche il Napoli ora è a +16 sulla seconda.