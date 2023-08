Napoli - Osimhen e Kavaratskhelia (entrambi in attesa del rinnovo dei rispettivi contratti) hanno fatto la differenza nello scorso campionato e saranno decisivi anche nella difficile lotta per la difesa del titolo. Come scrive Repubblica, infatti, anche in questo inizio di stagione saranno decisivi per dare uno sprint in più al Napoli in attesa che arrivino delle buone notizie pure sul fronte del mercato.