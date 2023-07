Osimhen e altri big arriveranno in ritardo a Dimaro: il motivo

RItiro Napoli - Manca una settimana esatta all'inizio del ritiro azzurro a Dimaro-Folgarida. La squadra di Garcia è pronta a dare il via alla nuova stagione, ma alcuni giocatori arriveranno in ritardo all'inizio del ritiro. Ecco quanto riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno:

"Mercoledì e giovedì ci saranno le visite mediche, venerdì la partenza per il ritiro di Dimaro con tanti assenti ancora in vacanza a causa degli impegni con le Nazionali avuti fino al 20 giugno circa. Nel gruppo in partenza per la Val Di Sole ci saranno molti giovani: Ambrosino e D’Agostino, attaccante ed esterno offensivo classe ‘2003 rientranti dai prestiti al Cittadella e alla Juve Stabia, i Primavera Marchisano (esterno destro), D’Avino (difensore centrale), Spavone e Russo (centrocampisti). Intorno al 18 e 19 luglio è previsto l’arrivo a Dimaro Folgarida di Osimhen e compagni, cioè di tutti i Nazionali che possono godere di qualche giorno di riposo in più".