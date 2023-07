Osimhen dice sì al rinnovo ma a cifre più alte, per ora c'è un'offerta monstre del Napoli

Calciomercato Napoli - Il caso Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Rinnovo a cifre importantissime, o cessione. Sembrano queste le uniche due opzioni percorribili, visto che una permanenza senza rinnovo sarebbe un'ipotesi che non gioverebbe a nessuna delle parti. A sottolinearlo ulteriormente è l'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera:

"Il contratto del centravanti scade nel 2025, Osimhen dice sì al rinnovo ma con un ingaggio più alto (7 milioni, compreso i bonus, l’offerta del club). Il dialogo tra le parti continua, ma la trattativa non è ancora "calda". Nessuno ha fretta, evidentemente e il giocatore va al rialzo. Le strade sono diverse: si può restare insieme senza rinnovo (ma non conviene a nessuno); De Laurentiis potrebbe assecondare i desiderata del giocatore al prezzo di una clausola da 100 milioni sul nuovo contratto; potrebbe infine arrivare la proposta indecente di una squadra disposta a spendere 150-180 milioni per il bomber nigeriano".