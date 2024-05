Osimhen di nuovo infortunato un mese, si complica la cessione?

Calciomercato Napoli - Brutte notizie per il Napoli con Victor Osimhen che si è infortunato di nuovo e dovrà restare ancora una volta fuori 1 mese a causa del ko rimediato in Nazionale con la Nigeria. Non è la prima volta, anzi, e per questo ora ci sono dei punti di domanda in merito alla possibilità che la sua cessione possa complicarsi.