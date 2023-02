Osimhen devastante in Serie A: gli avversari hanno capito come fermarlo, è l'unico modo

Napoli - Victor Osimhen continua a dominare in Serie A con la classifica marcatori che sembra quasi come quella delle squadre. Il Napoli e Osimhen mettono una bella distanza dai loro avversari.

Napoli: come fermare Osimhen

Continua a fare record su record, eppure, gli avversari stanno cercando di capire come fermare Osimhen in Serie A. Al momento, l'unica soluzione sembra essere quella di mettere in fuorigioco il calciatore del Napoli, sempre tentato dalla sua voglia di attaccare con foga la profondità. Infatti, sono diversi già i gol che sono stati annullati questa stagione e anche contro l'Empoli oltre al gol annullato in più azioni è stato messo in fuorigioco dalla difesa avversaria.