Osimhen da record, per il Napoli è fondamentale: un dato pazzesco lo dimostra

Notizie calcio. Osimhen si conferma la punta di diamante del Napoli, esordendo in stagione con una doppietta da applausi in quel di Frosinone nel 3-1 in rimonta della squadra di Garcia.

Osimhen da record, il dato

La centralità di Osimhen in questo Napoli non è un segreto, come testimoniato da un dato statistico pazzesco che riporta il Corriere dello Sport:

Se ancora non fosse chiara la sua fondamentale, preponderante importanza nell'economia del gioco e del destino della squadra, beh, ci sono altri due dati salienti da raccontare: nelle ultime 33 presenze in campionato, Osimhen ha partecipato attivamente a 32 gol; 28 realizzati con firma e 4 assist.