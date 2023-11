Osimhen convocato con l'Atalanta? Tuttosport: confronto tra Mazzarri e lo staff medico, le sensazioni

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen continua la sua tabella di recupero dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per oltre un mese. Il centravanti nigeriano ha messo nel mirino Atalanta-Napoli per tornare a disposizione di Mazzarri.

Ecco le ultime sulle condizioni di Osimhen riportate dall'edizione odierna di Tuttosport:

L’attaccante nigeriano sta ancora svolgendo allenamento differenziato, anche se la condizione migliora a vista d’occhio. Ieri ha lavorato sia in palestra che in campo e nell’ultimo allenamento ha aumentato il minutaggio rispetto ai giorni precedenti. Mazzarri si confronterà con lo staff medico per capire se sarà possibile portarlo a Bergamo. C’è ottimismo.