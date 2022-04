Condizioni Osimhen, ieri ha svolto personalizzato preventivo: le ultime in vista di Empoli-Napoli

Notizie Napoli calcio. Osimhen giocherà contro l'Empoli? L'edizione odierna de Il Mattino ha riportato alcuni aggiornamenti sulle condizioni del centravanti nigeriano, dopo che ieri ha svolto allenamento personalizzato preventivo.

Nessuna allarme per Osimhen: vero, ieri non si è allenato con la squadra ma ha svolto un po' di esercizi per conto suo. Ma i suoi muscoli delicati vanno coccolati.