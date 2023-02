Osimhen come CR7: 8 gol consecutivi in Serie A, ma lui punta Haaland

Empoli-Napoli 0-2, gli azzuri vincono l'ennesima partita di campionato trascinati dal solito Victor Osimhen, che ieri sera ha messo a segno il gol numero 19 in campionato, affermandosi come capocannoniere di Serie A e uno tra i migliori bomber d'Europa in questo momento.

Il tutto nonostante i ripetuti fuorigioco. La Repubblica scrive: "La ricerca febbrile di altri porta il centravanti a ripetere errori che sembravano emendati. Va spesso oltre la linea fatale del fuorigioco, al punto da farsi annullare uno dei gol più belli che abbia segnato quest’anno".

Stamattina l'edizione odierna di Repubblica lo paragona a Cristiano Ronaldo nel 2019-2020: anche CR7, come Osimhen, quell'anno arrivò a segnare otto gol consecutivi.

Anche se Osimhen sembra più concentrato su un altro paragone, quello con Haaland con il quale si compete la Scarpa d'Oro.