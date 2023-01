Osimhen decisivo, De Laurentiis fissa il prezzo: richiesta cifra monstre per il nigeriano

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen sta disputando fin qui una stagione da grande protagonista. L'attuale capocannoniere della Serie A è uno dei punti cardine della squadra di Spalletti, determinante sia per gol segnati che per i suoi movimenti in campo.

Osimhen valutazione De Laurentiis

Sono già diverse le sirene estive attorno ad Osimhen ma, come riporta Il Mattino, per De Laurentiis il nigeriano non si muove per meno di 140 milioni:

Sicuro, non è una esagerazione. Tanto pensa De Laurentiis che valga Osi, l’attaccante che è come un gorgo, una fossa delle Marianne che inabissa qualunque cosa gli capiti nei radar (attira palloni, affoga avversari), è una calamita umana. Il nigeriano sa fare tutto bene: otto gol nelle ulti- me otto gare. È senza dubbio, il nuovo sovrano del Napoli. Insostituibile.