Osimhen-Bayern Moncaco, i bavaresi preparano il blitz! Il Napoli sospetta una possibile offerta: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli. Un altro tormentone potrebbe turbare i già preoccupati tifosi del Napoli: si tratta del futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è il fiore all'occhiello della rosa a disposizione di Spalletti ed è seguito con interesse da tante squadre importanti.

Una su tutte è il Bayern Monaco che ha individuato in Osimhen il rinforzo ideale per presente e futuro. Il flirt tra le parti è già iniziato, come riporta Il Mattino, ed il Napoli ha fissato il prezzo d'addio intorno ai 100 milioni:

Perché il nigeriano e il Bayern iniziano a flirtare in maniera preoccupante, come già raccontato. Il Napoli non ne sa ancora nulla, lo sospetta ma non ha ancora offerte sul tavolo: Giuntoli, scherzando a Carciato, ha ricordato a Victor che per meno di 100 milioni i suoi agenti meglio che non si facciano sentire. Ma intanto, qualcosa inizia a muoversi. E De Laurentiis non intende alzare muri invalicabili in caso di offerta monstre. Che, al momento, non c'è. Ma il Bayern Monaco prepara il blitz.