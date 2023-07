Osimhen atteso a Dimaro, svolta rinnovo in 48 ore: telefonata con Garcia, ADL gli parlerà faccia a faccia

Il Napoli spera di avere anche la prossima stagione Victor Osimhen in rosa e di averlo sereno e concentrato sulla maglia azzurra. L'attaccante nigeriano ha già fatto capire di non puntare i piedi per andar via, ma il rinnovo è da chiudere con un accordo.

Osimhen

Rinnovo Osimhen: il Napoli prova a chiudere

Napoli - Da oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà ad occuparsi di mercato e su tutte della situazione legata a Victor Osimhen. Non c'è nessun accordo per il rinnovo col bomber nigeriano che è atteso entro domani nel ritiro di Dimaro. De Laurentiis ha già una bozza di accordo con il suo procuratore Roberto Calenda e spera di colmare la differenza tra offerta e domanda senza arrivare a tensioni.

Come riporta Repubblica, Osimhen ha già detto al telefono anche a Rudi Garcia di non spingere per un addio, ma sa bene di corteggiato da molti top club. Per questo motivo si aspetta da De Laurentiis una gratificazione a livello economico per un nuovo contratto da firmare. Parleranno a quattr’occhi a Dimaro e si vogliono evitare mal di pancia. Le prossime 48 ore saranno cruciali per il suo futuro.