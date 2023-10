Osimhen ancora in Nigeria, ecco quando dovrebbe tornare a Napoli

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito all'infortunio di Victor Osimhen:

"Tra gli assenti, anche questa volta, ci sarà Victor Osimhen, in permesso in Nigeria per qualche giorno per motivi personali, continuerà il suo percorso di riabilitazione a Lagos per smaltire la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in nazionale, nell’amichevole giocata in Portogallo contro l’Arabia Saudita di Mancini. Non tornerà in campo se non dopo la sosta di metà novembre. Il rientro è fissato probabilmente per la prossima settimana".