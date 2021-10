"Orsato fu beccato a copiare nei test regolamentari post-pandemia". CdS attacca l'arbitro, accuse pesanti

Ultime notizie Serie A. L'arbitro Daniele Orsato non verrà sospeso: il designatore Rocchi non ha valutato il suo errore in Juventus-Roma abbastanza grave da meritarsi la sospensione dall'arbitraggio. E tuttavia Orsato potrebbe essere dirottato al Var in Serie B per un paio di partite, almeno stando a quanto pubblicato questa mattina dal Corriere dello Sport.

Il giornale oggi in edicola si scaglia in pesanti accuse nei confronti del direttore di gara. L'erore commesso in Juve-Roma è netto: Orsato doveva concedere il vantaggio alla Roma e assegnare il gol invece che fermare il gioco per fischiare il calcio di rigore (poi sbagliato da Veretout). Ma il Corriere dello Sport va a ripescare una serie di errori molto gravi commessi da Orsato in passato, e addirittura salta fuori un episodio avvenuto nei raduni arbitrali, durante un test sul regolamento.

Gli errori di Orsato

Orsato corriere dello Sport

Orsato è stato l'arbitro del "famoso Inter-Juve, di Pjanic, degli audio scomparsi e tutto quello che ne è scaturito". E si aggiunge: "Ma d'altronde Orsato fu anche beccato a copiare i test regolamentari durante il raduno arbitrale post-pandemia - e dunque evidentemente qualche problema col regolamento, ogni tanto, ce l’ha...". Insomma, stando alle accuse del Corriere dello Sport, l'arbitro Orsato avrebbe cercato di copiare gli esami sul regolamento di Serie A durante i test che periodicamente si tengono nei raduni AIA per aggiornare gli arbtri sulle regole.